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油麻地住家艇沉沒 無人受傷

2022-11-02 列印
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油麻地避風塘發生沉船事故。海事處船隻昨早約六時巡查大角咀海輝道對開油麻地避風塘期間，發現一艘遊艇沉沒，當時僅剩少許船頂露出水面，處方人員擔心有人被困或墮海，隨即報警。
  消防及水警接報趕抵，派出蛙人落水協助搜索；經過約五十分鐘搜索，相信無人被困或失蹤。據了解，涉事遊艇為一艘住家艇。
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