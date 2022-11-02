韓星李智漢在人踩人慘劇中命喪梨泰院，有目擊者在網上發文指他為救小女孩而賠上性命，是救人英雄！而昨日有傳影帝劉亞仁當晚出現在梨泰院酒吧，間接釀成慘劇，其所屬公司對此作出否認。梨泰院人踩人意外奪走一眾年輕...

2022-11-02