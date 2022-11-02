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日報新聞 > 港聞

美股高開倒跌174點

2022-11-02 列印
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美股先升後跌，杜指曾升逾二百點，一度倒跌一百七十四點，見三二五五八點；納指跌六十四點，報一○九二三點。滙控美國預託證券價格見四十一點六五港元，升零點六港元；騰訊則見二百二十四點五八港元，跌二點八二港元。
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