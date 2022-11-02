誼樂社推出「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」音樂會 豐富社區對香港古蹟歷史的體會

■誼樂社藝術總監、大提琴家李垂誼

■參與演出除了有李垂誼及李嘉齡外，還有來自法國的中提琴家恩廷格爾。

■位於中環的大館，是一個集古蹟及藝術館於一身的建築群。

■李嘉齡與張海量將再度以四手聯彈演出舒伯特作品

歷史能讓人思考當下、懷緬過去；音樂能震撼人心，治癒心靈，兩者產生獨特的化學作用令人難以忘懷。誼樂社作為促進文化交流及推廣音樂藝術的機構，今年再次得到香港賽馬會慈善信託基金捐助，延續過去廣受歡迎的古蹟音樂會，藉音樂會訴說一幕幕歷史故事。於本月推出的「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」計劃，透過演出及導賞，喚起大眾對香港歷史及文化情懷的關注。計劃的首場音樂會及古蹟導賞將於11月12至13日假中環大館舉行，演出的藝術家包括國際著名大提琴家李垂誼、鋼琴家李嘉齡等多位本地或來自海外的優秀演奏家，為歷史古蹟注入生命力。「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」計劃由誼樂社藝術總監李垂誼構思，首場音樂會以「堅毅不屈」為主題，挑選多位歷盡滄桑的名家作品演出，包括受盡酗酒折磨的亞倫斯基；於二次大戰時被俘困集中營的梅湘；與健康及精神問題搏鬥的舒伯特及舒曼；以及排除萬難營救13位困於集中營的猶太人多赫南伊等。這些音樂名家的作品都注入他們的生命力及人生經歷的痕跡，與音樂會的「堅毅」主題遙相呼應。音樂訴說歷史情懷 譜出堅毅精神音樂會的另一個亮點為二十世紀偉大作曲家梅湘的《時間終結四重奏》，此偉大傑作寫於作曲家被曾囚於二戰德軍戰俘營期間。據記載，共八個樂章的一小時作品在戰俘營內以破舊的樂器作首演。是次，難得可邊遠眺前域多利監獄操場，邊感受作品的終章。國際藝術家及本地優秀樂手演出11月12日晚上的音樂會為「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」打響頭炮，演出陣容強大，雲集國際級演奏家及新晉年青樂手，包括兩位蕭邦國際鋼琴比賽得獎者李嘉齡和張海量、兩位誼樂社「年青音樂家招募」的優勝者范曉星及張海量，以及曾在多個國際音樂節亮相的中提琴手李溢及戚耀庭。11月13日週日下午還有兩場演出。就在這個週末，讓我們細味古蹟歷史、感受音樂當中隱藏的堅毅故事。「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」：大館音樂會地點 大館賽馬會立方詳情 2022年11月12日（六）7:30pm | $250舒伯特 A大調回旋曲，作品951（四手聯彈）梅湘時間終結四重奏（第八樂章），《頌耶穌不朽》，小提琴鋼琴二重奏舒曼 《童話故事》，作品113多赫南伊鋼琴五重奏，作品1 演出者小提琴：范曉星、戚耀庭中提琴：恩廷格爾、李溢大提琴： 李垂誼鋼琴： 李嘉齡、張海量門票 門票於城市售票網發售urbtix.hk「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」大館音樂會節目詳情：www.musicusfest.org註︰活動有機會因應疫情及政府防疫措施而改動，最新安排及活動詳情可參閱︰http://www.musicussociety.org所有作品內容均由主辦單位/創作團隊獨立製作，並不代表「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」計劃及香港賽馬會慈善信託基金之立場或意見。部分相片於非疫情時間拍攝。（資料由客戶提供）