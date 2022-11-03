僅售50幾元 吸寫字樓客 龍蝦松葉蟹 高級兩餸飯

■高級海鮮飯盒，幾十元有交易。

■客人颱風天仍大排長龍。

疫情漸趨穩定，政府放寬社交距離管制，但飲食業元氣大傷，不幸的早已關門大吉，倖存的轉型求存，親民價兩餸飯店應運而生，成行成市，先在九龍區如雨後春筍，近月進佔港島，其中炮台山一間雞煲店兼營兩餸飯盒，三十三元就嚐到「高級商務飯盒」，加多二十多元，可以升級享用龍蝦、松葉蟹等高級海鮮，成功吸引客人。昨天打颱風，店外依然排人龍，至傍晚不散。有立法會議員認為，兩餸飯店遍地開花，並非好現象，反映經濟差，市民消費力弱，慳食度日。這間與別不同的兩餸飯店，位於炮台山英皇道，店名為「超人雞煲烤魚」，開業一年多，主打滷水雞煲烤魚賣，但亦兼做兩餸飯。為吸引食客，推出「高級商務飯盒」，兩餸飯收三十三元，三餸飯只需四十元，另加五元送湯或汽水，如想食得好，再加錢即可以食到高級海鮮，例如龍蝦、扇貝、松葉蟹等。雞煲店變招 颱風天大排長龍收費方面，半邊龍蝦跟飯只收五十七元，半邊松葉蟹跟飯是五十二元，另加一隻扇貝收十五元。當造食材亦上市，每隻大閘蟹四十五元，兩隻減至八十元。此外，椒鹽蝦和炒蜆子當平常餸收費，不額外加錢。記者昨天傍晚冒着風兩去了解，小店有開門，門外至少十多名市民排隊輪候。店主對記者說，現在午市及晚市都賣兩餸飯，強調餸菜中包括特色海鮮，因為「啲客鍾意」，生意不錯，客人以外賣為主。他指，昨日打風，生意比平時「差啲」，但為了解決街坊三餐，堅持開業。除了海鮮，店主亦推薦牛仔骨，形容是招牌菜之一。這種「高級兩餸飯」受不少網民讚賞，有人形容對附近寫字樓上班族而言，非常抵食，但常有排隊人龍，大家要耐心輪候。選委會界別議員江玉歡亦把這間兩餸店相上載個人fb專頁，形容不是好現象。她對本報表示，數日前路過英皇道，被店方的「高級商務飯盒」所吸引，海鮮價格十分親民，但她認為全港十八區開滿兩餸飯店，價格不高，經營者的利潤亦不高，反映本港經濟未許樂觀，不少基層市民生活大不如前，唯有節省食物開支。她又指，自己晚上十點行經尖沙咀，市面「水靜鵝飛」，形容情況「十分淒涼」，不禁擔心基層市民的生活。小店益街坊超低價19元兩餸飯賤物鬥窮人。兩餸飯盛行，部份小店以超低價，幫市民解決溫飽。社交平台兩餸飯專頁就出現十九元一盒的兩餸飯，備受市民讚賞。這間安發小店，位於觀塘瑞寧街一段小斜路上，由一個婆婆獨力經營，主打外賣三餸飯，多年來以街坊客為主，開業多年，名不經傳。不過，小店所賣的兩餸飯，價錢太便宜，堂食二十六元，外賣更只需十九元，被網民冠「全港最平兩餸飯」之名。