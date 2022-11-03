自小培養腸道微生態 為孩童接種疫苗做好準備

■曾偉光醫生指腸道微生態失衡，不單止會對腸道有所影響，更會引伸其他器官的健康問題。

■政府早前已降低「疫苗通行證」的適用年齡到五至十一歲兒童，周醫生建議小朋友於接種疫苗前可考慮服用含青春雙歧桿菌的益生菌補充劑。

■周醫生透過研究發現服用中大研發的微生態配方（SIM01）後的孩童，接種疫苗後出現不良反應的風險有機會大大降低。

為加強保護兒童及進一步提高第三劑疫苗的接種率，政府早前已降低「疫苗通行證」的適用年齡，涵蓋五至十一歲兒童。仍未為小朋友接種疫苗的家長，或出於不同的考量或擔憂，不過兒科專科醫生周中武表示：「有大學研究報告指出，透過改善兒童的腸道微生態健康，可以減低他們接種疫苗後的不適風險，而且亦有機會提升疫苗的功效，所以家長無需過分憂慮注射疫苗對小朋友的不良反應。」健康腸道有利孩童接種疫苗談到兒童注射疫苗後最常見的不適反應，周醫生說大多是肌肉痛、發冷、頭痛、疲勞及針口紅腫等，部分較少見的會有心肌炎（接種復必泰）或敏感反應。「普遍的不良反應通常會在接種疫苗後一至三天出現，只需多休息及保持輕鬆心情，不適情況便會慢慢消失。」由於孩童有機會因為年幼不懂表達，周醫生建議家長在小朋友注射疫苗後應該多留意他們的情況，如發現他們出現過分疲倦、心口作痛、氣促等徵狀，便應該馬上求醫。為了解如何有效減低孩童接種新冠疫苗後的不良反應，周醫生早前曾作出初步研究，在九十五位五歲至十七歲的孩童接種新冠疫苗前給予中大研發的微生態配方，發現服用配方後能減低他們於接種疫苗後出現不適的風險，尤其在接種復必泰後，情況更為明顯，包括完全沒有肌肉痛、八成四減少發冷、七成三減少頭痛、四成一減少疲勞、兩成八減少針口紅腫不適。另外，九成六服用了配方的孩童沒有出現心口不適的情況，初步數據令人鼓舞。腸道微生態提升疫苗功效疫苗反應與腸道微生態的平衡息息相關，香港中文大學醫學院曾做研究，發現新冠患者普遍存在腸道微生態失衡的情況，而缺少益生菌更有機會導致「長新冠」。中大醫學院亦有研究指出，腸道微生態多樣性較高及好菌比例愈多，可產生較高病毒的抗體水平，增加保護作用。因此腸道微生態平衡與否，就接種疫苗的免疫反應擔當重要角色。周醫生指出，初步數據顯示服用微生態配方（SIM01）後有機會降低接種疫苗後的不良反應，因為配方能改善腸道微生態失衡，抑制炎症，繼而可減少疫苗引發的不良反應，亦可以令疫苗的抗體數量增多，提升抗疫水平。「因為腸道內有許多免疫細胞，所以腸道微生態與之互為影響，若壞菌過多便會令腸道容易發炎，降低身體免疫力，而免疫力不足，注射疫苗所產生的副作用亦有較大機會增多，令疫苗成效大打折扣。」補充品可改善孩童腸道健康既然知道益菌對疫苗功效及有減低接種後不適反應風險的優點，我們當然要多攝取以做好防禦措施。但周醫生表示：「雖然不少食物，包括泡菜、乳酪等都含有益生菌及益生元，但是市面上發售的相關食品，很多都附有添加劑如色素或防腐劑，鹽或糖分亦偏多，實在不是太適宜小朋友長期食用。」對調控接種疫苗後抗體反應有顯著效果的「青春雙歧桿菌（Bifidobacterium Adolescentis）」會因不良飲食習慣、壓力過大而減少。中大研究發現不少成年香港人已出現缺乏甚至完全消失的情況，所以周醫生建議小童可以考慮透過服用微生態配方以作補充，自小好好培養均衡的腸道微生態，不失為另一個選擇。除了服用微生態補充品，周醫生強調應從小培育孩童有健康的生活習慣，包括均衡飲食及作息定時，亦要養成適量運動的習慣，只要保持良好體格，便會有足夠的免疫力抵禦病毒，也不怕接種疫苗後會出現不良反應了。