德國兩大明星獨奏家來港獻技與香港小交響樂團合作並同台舉行演奏會

今年11月，香港小交響樂團將繼續邀請國際級音樂家來港獻演，為樂迷帶來更多精彩演出！11月18日（星期五）及11月20日（星期日），來自德國的大提琴家霍農（Maximilian Hornung）及鋼琴家克里奇（Alexander Krichel）將在桂冠音樂總監葉詠詩帶領下分別與樂團合作演繹蕭斯達高維契的第一大提琴協奏曲及貝多芬的第五鋼琴協奏曲「皇帝」。另外霍農與克里奇更將於11月15日（星期二）攜手舉行演奏會，送上貝多芬及布拉姆斯等經典作品。門票現於城市售票網及撲飛公開發售。巴伐利亞電台交響樂團前大提琴首席霍農（Maximilian Hornung）香港獻技德國炙手可熱的大提琴家霍農早以23歲之齡加入世界首屈一指的巴伐利亞電台交響樂團並成為大提琴首席（2009-2013），成為音樂界焦點。其後經常以獨奏家身份與多個知名樂團及指揮演出，包括倫敦愛樂樂團、蘇黎 世音樂廳樂團、維也納交響樂團、楊遜斯、哈汀、尼澤-塞甘、凱廷克等，現時演奏足跡已遍佈歐美各地著名音樂廳，實力可見一斑！霍農將於11月18日假香港大會堂音樂廳，聯同桂冠音樂總監葉詠詩，與香港小交響樂團演繹蕭斯達高維契的第一大提琴協奏曲。作曲家特別把此作品題獻給一代大提琴宗師羅斯卓波維契，當中大提琴豐富濃厚的音色昇華至巔峰，聯同樂團之演奏帶出充滿張力，激進高亢的氣氛。音樂會上，樂團亦會演奏史達拉汶斯基的第二小樂團組曲及柴可夫斯基的第四交響曲。鋼琴王子克里奇（Alexander Krichel）再度訪港德國鋼琴王子克里奇作爲當今最備受矚目的年輕鋼琴家之一，以自然優雅的琴技及情感細膩的演奏活躍於世界各地舞台，2013年更獲得有德國格林美之稱的ECHO Klassik獎項殊榮！他曾於2020年音樂廳關閉期間來港拍攝香港小交響樂團音樂會電影《Back On Stage II（Quarantined!）》，電影中他以靈敏的觸鍵及極具魅力的姿態演奏拉赫曼尼諾夫的帕格尼尼主題狂想曲，迷倒廣大樂迷。兩年後克里奇再度來港，終於為本地觀眾帶來現場演出，他將於11月20日在桂冠音樂總監葉詠詩的帶領下，與香港小交響樂團演繹貝多芬最偉大的作品之一 ─ 第五鋼琴協奏曲「皇帝」，盡顯樂曲的英雄風範及宏大氣魄。此外，音樂會電影《Back On Stage II（Quarantined!）》亦將於今年的MOViE MOViE Life is Art 2022電影節作限時重映（11月13及16日），屆時克里奇亦會現身於映後環節，與觀眾作近距離接觸，電影門票現已於百老匯院線發售。兩位獨奏家同台較技是次霍農與克里奇來港亦會聯合舉行演奏會，於11月15日在香港大會堂音樂廳為大家送上貝多芬及布拉姆斯經典的鋼琴及大提琴奏鳴曲。同時，克里奇也會演奏拉赫曼尼諾夫的《音畫練習曲》，流露鋼琴音色的細膩連貫與作曲家壯闊華麗之風格，而霍農則會演奏瑞士作曲家亞曼的大提琴曲《對抗數字的想象》，表現出他對當代音樂的透徹詮釋。兩位獨奏家各勝擅場，定必火花四射！凡同時購買上述任何兩場或以上節目之正價門票，可獲八折優惠。香港小交響樂團《最愛大提琴》：蕭斯達高維契第一大提琴協奏曲18.11.2022|星期五 | 8pm香港大會堂音樂廳$420,$280,$160桂冠音樂總監/指揮：葉詠詩大提琴：霍農 Maximilian Hornung節目史達拉汶斯基–第二小樂團組曲蕭斯達高維契–降E大調第一大提琴協奏曲，作品107柴可夫斯基–F小調第四交響曲，作品36貝多芬皇帝鋼琴協奏曲20.11.2022 | 星期日|3pm香港大會堂音樂廳$420,$280,$160桂冠音樂總監/指揮：葉詠詩鋼琴：克里奇 Alexander Krichel節目史達拉汶斯基–第一小樂團組曲貝多芬–降E大調第五鋼琴協奏曲，作品73，「皇帝」柴可夫斯基–F小調第四交響曲，作品36Maximilian Hornung & Alexander Krichel大提琴與鋼琴演奏會15.11.2022|星期二|8pm香港大會堂音樂廳$400,$260,$150大提琴：霍農 Maximilian Hornung鋼琴：克里奇 Alexander Krichel節目拉赫曼尼諾夫 -《音畫練習曲》，作品39貝多芬–A大調第三鋼琴及大提琴奏鳴曲，作品69亞曼–大提琴曲《對抗數字的想象》（1994/1998）布拉姆斯–F大調第二鋼琴及大提琴奏鳴曲，作品99全日制學生、高齡人士、殘疾人士及其陪同人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠凡購買正價門票4張或以上，可獲9折優惠凡同時購買以下任何兩場節目之正價門票，可獲八折優惠：大提琴與鋼琴演奏會（11月15日）《最愛大提琴》：蕭斯達高維契第一大提琴協奏曲（11月18日）貝多芬皇帝鋼琴協奏曲（11月20日）適合6歲或以上門票：城市售票網網上購票 (免手續費)：撲飛