中證監方星海：不要與中國和香港對賭

中國證券監督管理委員會副主席方星海，以預錄形式參與峰會，他說接觸不少國際投資者，「他們部份人閱讀太多國際傳媒關於中國的報道。」建議投資者小心解讀國家主席習近平在二十大的報告，親自了解中國政策及真正意圖，「不要與中國和香港對賭」。



中國銀行行長劉金表示，去年下半年開始內地房地產市場出現一些問題，部份發展商面對流動性問題，甚至出現銀行貸款違約風險，但在中央政府支持下，推動房地產銷售，並解決涉及內房商的風險，市場正有所恢復，有信心內地樓市將會回暖並變得更好。



摩根士丹利董事長兼首席執行官高聞預計，未來環球利率或會調升至四至五厘水平，以達至通脹水平回落至百分之二的目標。高盛董事長兼首席執行官所羅門認為，資本市場正處於高槓桿水平，預計市場要兩至四季甚至六個季度才回復平衡。