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2款美白霜含水銀 衞生署籲停用

2022-11-03 列印
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小心選擇美白霜，否則有損身體。衞生署衞生防護中心接獲醫管局通報兩宗懷疑水銀中毒個案，兩款美白潤膚霜或含有過量水銀成份，令市民中招，呼籲公眾停用。

兩名入院病人尿液中檢出過量蛋白質，分別稱曾使用品牌「Goree」的兩款產品數個月，二人尿液樣本的水銀含量高於參考水平，臨床診斷疑與上述產品有關。化驗結果顯示其中一款「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」含過量水銀，另一款「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」水銀含量仍在測試中。
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