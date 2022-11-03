﻿多篇學術文章涉圖片重複 袁國勇認錯主動撤回﻿

港大於一○至一四年刊登的五篇學術文章，於上月三十一日被撤回，文章均涉及港大微生物學系講座教授袁國勇及微生物學系前系主任胡釗逸。

袁國勇昨向傳媒承認出錯，懷疑團隊將研究的「蛋白質印跡」掃描至電腦時，錯誤將不同樣本混合或重複樣本。由於無法再重做實驗，決定撤回文章。



涉及的文章大部份均是關於冠狀病毒的學術研究，議題包括中東呼吸綜合症。袁國勇向傳媒承認，早前收到電郵告知，論文中部份研究中的「蛋白質印跡」相似度超乎預期，向團隊了解情況，估計是在掃描「蛋白質印跡」到電腦時，將不同樣本混合或重複樣本。袁國勇對看漏圖片出錯感抱歉，指事件不涉及病人治療，不影響往後之研究。