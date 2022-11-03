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田北辰：商戶捱不住 料本月底爆倒閉潮

2022-11-03 列印
■疫情影響下，本港已有大量商鋪倒閉，令人擔憂。
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政府早前實施「暫緩追租」，禁止業主在五至七月向商戶追租，以助捱過疫情，本身是連鎖時裝店老闆的立法會議員田北辰昨預料，十一月底會有一批商戶捱不住追租潮而倒閉。

田指「暫緩追租」的商戶主要分為三種，一是保護期後可一次過交回欠租；二是八月面對業主追討租金，因虧損「太傷」，要與業主談判後租金打折；第三種最悽慘，追租時交不出，店舖要結業，又要破產，近日聽到的結業現象相信就是這種情況。他指情況最差的商戶本身生意已不太好，估計可以拖到約十一月底，就會見到有商戶倒閉。他認為「暫緩追租」政策上對商界有幫助。
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