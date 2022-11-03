每日服用抗愛滋病病毒藥物 或加重患者心理壓力



服用抗病毒藥物可以治療愛滋病，但患者每天服藥所造成的心理壓力與精神健康不容忽視。有臨床心理學家表示，患者主要怕被發現愛滋病病毒（HIV）感染狀況、對每天服藥感到焦慮，及因而每日重提自己是HIV感染者。有感染及傳染病科專科醫生指，儘管口服抗病毒藥物成效高，但是若有其他治療選項供HIV感染者選擇，或有助釋除其心理壓力。現時除了口服藥物外，亦有長效針劑治療，可減少用藥的次數，及可以毋須長期將藥物存放在身邊。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜醫生指，愛滋病由HIV所引起，病毒不會經由日常生活接觸包括握手、擁抱、吻面頰、一起用膳及共用洗手間傳播。其傳播途徑主要包括性接觸、與HIV病毒感染者共用針筒針咀或其他相關的器具注射毒品、母嬰傳染和輸入受感染的血液或血製品。



現時雖然仍未有根治愛滋病的方法，但已有抗病毒藥物可抑制病毒複製至檢測不到的水平，減低免疫系統受破壞的程度。俗稱「雞尾酒療法」或者「混合療法」的抗病毒混合治療（cART），是目前愛滋病標準療法。



不過每日服用藥物對患者造成壓力，甚至有忘記服用藥物的情況。臨床心理學家譚嘉恒博士引述一項研究顯示，有29%HIV感染者會因隱私問題曾於過去 30日漏服用至少一次抗病毒藥物。再思社區健康組織主席何景文醫生表示，一旦發現感染HIV，治療會有選擇，可以按病情、自身身體情況及出行習慣來選擇合適的治療。