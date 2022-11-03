大埔情侶爭拗打交

大埔馬路上演一幕情侶「摑臉、叉頸、扯頭髮」場面。該網片可見男子質問女友「我出去搵錢，你喺度食可樂（毒品可卡因的俗稱）？」女方其後出手摑男友耳光，男方反擊，回敬耳光及又叉女方頸。女方遭男方質問有否「食可樂」，女方開初激動否認，但隨後認有其事，男方立即破口大罵。影片引來網民熱議，有網民指女方「抵打」，提議男方報警。