大埔情侶爭拗打交
僅售50幾元 吸寫字樓客 龍蝦松葉蟹 高級兩餸飯
疫情漸趨穩定，政府放寬社交距離管制，但飲食業元氣大傷，不幸的早已關門大吉，倖存的轉型求存，親民價兩餸飯店應運而生，成行成市，先在九龍區如雨後春筍，近月進佔港島，其中炮台山一間雞煲店兼營兩餸飯盒，三十三...
2022-11-03
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呼和浩特女副局長全身名牌惹關注
近日呼和浩特市一名女副局長成為網民關注焦點。民眾留意到，主持呼和浩特疫情記者會的行政審批和政務服務局副局長李少莉，衣著打扮顯得頗為高貴，身上的耳環和絲巾都是名牌款式。事件促使當地紀委部門介入調查，並已...
2022-11-03
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嘻哈樂團成員 Takeoff遭槍殺亡
美國知名嘻哈樂團Migos的一名成員Takeoff，在一場派對上遭遇槍殺身亡。消息震驚歌迷，他們紛紛在社交平台悼念這位傳奇歌手，對其離世感到不捨。二十八歲的Takeoff周二在休斯頓一間保齡球館，與叔...
2022-11-03
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鴨脷洲凱玥短期上樓書
多個全新盤部署登場，其中市場矚目、由龍光集團及合景泰富集團合作發展的鴨脷洲超級豪宅項目，昨日突擊公佈命名為凱玥，部署推售。合景泰富集團市場及營銷總監楊麗汶表示，凱玥由6座住宅大樓組成，共提供295伙，...
2022-11-03
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8號波港股提早收市 恒指兩日急漲1140點
隔晚美股下跌，恒指跟隨外圍輕微低開後，市場憧憬內地防疫政策放寬，加上昨日召開國際金融峰會沖喜，港股延續反彈趨勢，天文台下午1時40分發出8號風球，港股提早於下午1時55分收市，恒指收升371點報158...
2022-11-03
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力爭首名出線 魔核蘇哥利
今晚歐霸E組尾輪上演榜首大戰，皇家蘇斯達主場對曼聯爭奪首名直接出線十六強席位。首循環皇蘇雖然作客擊敗紅魔，但論近況後者勝一籌，加上艾歷臣於中場點石成金，上仗英超便妙傳予射手拉舒福特，後者攻入個人第一百...
2022-11-03
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腦瘤影響手腳靈活 無阻修讀中醫學位 劉家聰死過翻生 想演好戲台慶攞獎
44歲TVB藝員劉家聰參加台慶節目《全城一叮》，分享2017年尾切除6cm大腦腫瘤後，曾半身癱瘓的親身經歷，嘉賓評判馮盈盈亦被感動到狂喊。面對大病，家聰並冇自怨自艾，反而抱積極態度面對人生，他笑住說：...
2022-11-03
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李一飄 - 急救旅遊業 「團進團出」快去馬｜社論
新冠疫情襲港三年，旅遊業一潭死水，小型旅行社關門大吉，大型旅行社苟延殘喘，但也捱不了多久。早前老牌的康泰旅行社也要清盤，一葉知秋，旅行社倒閉潮或許愈演愈烈。旅遊業議會近日向政府提交「團進團出」建議景點...
2022-11-03
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仲達 - 一鳴驚人 英雄豪邁｜頭號目標
早前在一些飯局中，有馬主朋友展示一些外地PP的試閘影片，詢問大家意見。從試閘中所見，該馬主朋友已購入的馬，無論跑姿和走勢都相當純熟，末段受騎之下也追得接近，所以普遍獲好評。筆者從沒參與過買馬，也沒給過...
2022-11-02
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