台灣再開關 港澳團下周起可入境

每團至人
香港縱橫遊常務董事袁振寧表示，台灣團籌備已久，如機票、入境前後安排等落實，會馬上出團。縱橫遊計劃推出七天環島遊，預計人均八千元；而台北四日溫泉之旅，則只需二千九百元。東瀛遊執行董事禤國全期望十二月能出團，形容疫情前每年有一百萬港人赴台旅行，相信反應熱烈。東瀛遊正籌備行程，詳情日後公佈，但預計五至六日較適宜。陸委會指，將在確保台灣安全及民眾權益，兼顧經濟發展及防疫考慮下，持續檢討並逐步調整陸港澳人士入境措施。
繼日本及韓國後，台灣亦開門迎接港澳旅客，港人月內能再到台灣旅行。台灣陸委會昨宣佈，下周一起放寬入境管制措施，容許港澳旅行社向觀光局申請組團來台觀光，每團人數最少五人，最多不超過四十人，可停留十五天。有...
2022-11-04
中國外交部周二確認，德國總理朔爾茨將於今天對中國進行正式訪問，成為二十大後首位訪華的歐盟領袖。朔爾茨出訪前夕表示，堅決反對經濟脫鈎，須於共同利益中尋求合作，並認為「世界需要中國」。西方國家近年愈來愈重...
2022-11-04
北韓前日發射至少二十五枚導彈，昨晨再發射三枚導彈。據報其中一枚可能是洲際彈道導彈（ICBM），另兩枚則為短程彈道導彈。日本一度向宮城縣、山形縣及新潟縣發佈避難警報，其後修正導彈沒有飛越日本領空。南韓軍...
2022-11-04
恒基完成粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna銷售後，隨即推出紅磡必嘉坊系列項目第2期必嘉坊‧迎匯發售，首批推出56伙，折實平均呎價21238元，折實入場費458.82萬，項目將於今日起開放示範...
2022-11-04
聯儲局加息0.75厘符合市場預期，惟主席鮑威爾表明未來將繼續加息，隔晚美股重挫，港股亦跟隨外圍低開349點，其後跌幅一度收窄，見15623點，惟不久後再度向下，低見15301點，最終以接近全日低位，報...
2022-11-04
畢爾包前鋒恩拿基威廉斯在世界盃前全力谷起狀態，近三輪西甲兩次士哥。這名加納前鋒今晚西甲作客面對基羅納，為公以入球率畢爾包全力爭取聯賽連捷，為私就以強勢迎接卡塔爾決賽周，此子今仗肯定鬥志如虹，不妨以客勝...
2022-11-04
2017年江美儀於TVB劇集《親親我好媽》首做女一，點知搞到滿城風雨，是非不絕。相隔5年，江美儀終憑台慶劇《下流上車族》得到反彈機會，劇集叫好叫座，更有望以大熱姿態衝激視后。江美儀帶住正能量拍此劇，最...
2022-11-04
今年以來，西九龍爆發類鼻疽群組，累計三十四人染病，其中六人死亡，當局聯同傳染病專家連日追查，終有發現，懷疑氣候暖化，有利土壤中的類鼻疽菌生長，在一個配水庫周邊泥土發現該菌，但沒有證據經食水輸往重災區的...
2022-11-04
早前在一些飯局中，有馬主朋友展示一些外地PP的試閘影片，詢問大家意見。從試閘中所見，該馬主朋友已購入的馬，無論跑姿和走勢都相當純熟，末段受騎之下也追得接近，所以普遍獲好評。筆者從沒參與過買馬，也沒給過...
2022-11-02