台灣再開關 港澳團下周起可入境

繼日本及韓國後，台灣亦開門迎接港澳旅客，港人月內能再到台灣旅行。台灣陸委會昨宣佈，下周一起放寬入境管制措施，容許港澳旅行社向觀光局申請組團來台觀光，每團人數最少五人，最多不超過四十人，可停留十五天。有本港旅行社預計反應熱烈，期望最快十二月出團，行程四至七日，可浸溫泉或環島遊，最低每人只需二千九百元。

每團至人



香港縱橫遊常務董事袁振寧表示，台灣團籌備已久，如機票、入境前後安排等落實，會馬上出團。縱橫遊計劃推出七天環島遊，預計人均八千元；而台北四日溫泉之旅，則只需二千九百元。東瀛遊執行董事禤國全期望十二月能出團，形容疫情前每年有一百萬港人赴台旅行，相信反應熱烈。東瀛遊正籌備行程，詳情日後公佈，但預計五至六日較適宜。陸委會指，將在確保台灣安全及民眾權益，兼顧經濟發展及防疫考慮下，持續檢討並逐步調整陸港澳人士入境措施。