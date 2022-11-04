﻿配水庫32泥土樣本 ﻿﻿類鼻疽檢測呈陽性﻿

深水埗區接連爆發類鼻疽感染個案，當局早前到該區配水庫收集樣本，發現三十二個泥土樣本檢測呈陽性，當中四個樣本的基因與部份患者高度同源。港大微生物學系講座教授袁國勇強調食水絕對安全；他估計爆發或與全球暖化，以致供水氯含量下降有關，呼籲居民不要使用每日頭一分鐘開喉放出的食水。



本港至今累計三十四宗類鼻疽感染個案，其中二十宗來自深水埗區；當局於今年一月、四月及五月已在深水埗發現三宗個案，顯示該區有潛在爆發危機。衛生防護中心早前取得四百七十一個樣本，三十八個陽性，其中三十二個是在供應深水區內食水的配水庫泥土中發現，至於配水庫食水樣本則全部陰性。傳染病處首席醫生歐家榮指在檢測陽性的泥土樣本中，有四個樣本的病毒基因與部份居於深水埗患者屬高度同源，但未知感染途徑。

4基因與深水埗群組高度同源



袁國勇昨多次強調，當局從未有在配水庫食水樣本發現帶有類鼻疽伯克氏菌，香港食水絕對安全。他說即使前日風暴來襲，配水庫內亦無滲漏，可排除泥土內的細菌滲入配水庫，但細菌有可能經配水庫上二十多個通風口進入，有關結果待化驗。



就本港爆發類鼻疽的原因，袁國勇指與全球暖化有關。他解釋類鼻疽細菌無論在高溫或寒冷的環境都能生長，近月天氣炎熱，不但令泥土中的細菌增加，水溫上升還會令配水庫中食水的遊離餘氯含量下降，令細菌得以存活。

袁國勇強調食水絕對安全



袁建議水務署在配水庫加裝高效空氣過濾器，並在出口加設紫外光消毒設施。至於深水埗區內市民，尤其長者及長期病患者，他呼籲居民不要使用，每日頭一分鐘開喉放出的食水，如擦牙洗臉、洗澡或未經煲滾飲用。歐家榮亦稱當局正修例，將類鼻疽感染個案納入法定須呈報傳染病類別。



鑒於類鼻疽個案不斷出現，選委界立法會議員陳凱欣促港府擴大檢測範圍，安排深水埗區內長者、長期病患者等驗血；立法會議員鄭泳舜則希望當局可在配水庫一帶多灑熟石灰殺菌。