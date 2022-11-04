專家：看不到細菌能入侵供水系統

當局在一個類鼻疽患者的單位內的水喉及花樽樣本中，發現帶有類鼻疽伯克氏菌。市面上有各種家居食水過濾或消毒裝置，如家用濾水系統標榜能過濾鉛、鐵鏽、氯氣、異味、沉積物、隱孢子蟲等；亦有以納米技術製成的納米基石食水殺菌系統，聲稱能夠有效擊殺水中百分之九十九點九的細菌病毒，強調殺菌時不用添加任何化學物品，如氯氣或碘酊劑等。



香港水務安全學會會長陳漢輝接受本報查詢時表示，本港的供水系統屬封閉式，看不到細菌能夠入侵供水系統的風險。至於安裝濾水器，適合安裝在當初出現鉛水的屋邨。他指出，水務署已經將配水庫食水的氯含量增至一百萬分之一點二，相信有一定殺菌的作用。他又建議，如市民擔心食水出現問題，可以食水煮沸才飲用，但一般洗臉刷牙，用凍滾水即可。