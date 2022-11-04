任睇No.1
  • 22º
  • 94%
  • 2022年11月4日 星期五
熱門： 萬聖節尼格人踩人富士康曼聯

日報新聞 > 港聞

兩款美白潤膚霜水銀超標 海關搜四舖拘一女

2022-11-04 列印
Previous Next

海關早前接獲相關部門轉介兩宗涉及病人使用該兩款美白潤膚霜後水銀中毒個案，測試證實其中一款美白潤膚霜所含水銀量超出標準上限的二萬一千多倍，涉嫌違反《消費品安全條例》；海關昨日派員到四間位於中環和荃灣的相關零售店舖調查，並於其中一間店舖檢取十二盒該兩款美白潤膚霜，並拘捕一名五十四歲女負責人。

海關已向涉案零售店舖發出禁制通知書，禁止出售該兩款美白潤膚霜。長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、失眠、記憶力衰退等，嚴重者可引致腎衰竭。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
升中選校天書 2023-24
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd