修例廢免針紙 郭卓堅再覆核被拒

「長洲覆核王」郭卓堅（圖）早前司法覆核政府廢除二萬多張「免針紙」決定，高等法院裁定政府敗訴，政府其後再刊憲修例賦權醫務衞生局局長廢除可疑免針紙。郭卓堅上周再入禀司法覆核，要求法庭下令修例無效。高等法院拒批司法覆核許可；郭卓堅表明下周將入稟挑戰疫苗通行證及「安心出行」。



判詞提到政府上一次司法覆核敗訴，沒有選擇上訴，法官視之為接受結果，體現法治。

判詞認為申請人誤解《疫苗通行證規例》，雖當中無列明上訴機制，惟涉案免針紙持有人實際上有途徑重獲豁免，包括涉事醫生可向局方書面申述，解釋不應廢除的理據；免針紙持有人可根據局方安排重新接受臨牀診斷，因此法官認為沒局方安排非不合理。