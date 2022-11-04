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美股中段跌110點

2022-11-04 列印
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杜指中段報一○四一四點，跌一百一十點；納指則報三二○三一點，跌一百一十六點。滙控美國預託證券價格見四十點七港元，升零點四三港元；騰訊則見二百二十五點八港元，升四點三七港元。
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