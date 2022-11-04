免費檢測新安排當局冀省時間

強檢人士、院舍員工及探訪者等特定群組，由下周二起須網上預約或使用「檢測登記碼」，才可接受免費核酸檢測，有市民對新安排感到混亂。醫務衞生局首席助理秘書長徐曉露昨表示，新安排是希望助縮短流程，鼓勵市民利用資訊科技，預先填好個人資料，減省即場填寫資料的時間，亦可減少職員每次輸入資料出錯的機會。



在推行初期，當局會要求檢測承辦商安排職員在場協助有需要的市民，相信市民能夠適應。徐又提醒市民使用「檢測登記碼」時，仍須帶身份證及流動電話以作核對。