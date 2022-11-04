海關上周起在各管制站展開聯合行動，其中文錦渡管制站共檢獲五千一百公斤沒有出口地當局簽發的衞生證明書的大閘蟹，不符合有關介貝類水產動物售賣許可證的條款規定；又表示會繼續嚴守防線，堵截無衞生證明書的食品流入本港。海關近日又與食物安全中心聯合巡查市內售賣大閘蟹的商舖，並進行合規推廣。
海關周內檢獲5100公斤大閘蟹
海關上周起在各管制站展開聯合行動，其中文錦渡管制站共檢獲五千一百公斤沒有出口地當局簽發的衞生證明書的大閘蟹，不符合有關介貝類水產動物售賣許可證的條款規定；又表示會繼續嚴守防線，堵截無衞生證明書的食品流入本港。海關近日又與食物安全中心聯合巡查市內售賣大閘蟹的商舖，並進行合規推廣。
台灣再開關 港澳團下周起可入境
繼日本及韓國後，台灣亦開門迎接港澳旅客，港人月內能再到台灣旅行。台灣陸委會昨宣佈，下周一起放寬入境管制措施，容許港澳旅行社向觀光局申請組團來台觀光，每團人數最少五人，最多不超過四十人，可停留十五天。有...
2022-11-04
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反對脫鈎強調世界需要中國 德總理朔爾茨今訪華
中國外交部周二確認，德國總理朔爾茨將於今天對中國進行正式訪問，成為二十大後首位訪華的歐盟領袖。朔爾茨出訪前夕表示，堅決反對經濟脫鈎，須於共同利益中尋求合作，並認為「世界需要中國」。西方國家近年愈來愈重...
2022-11-04
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1枚疑洲際導彈 日本3縣發警報 北韓再發射3枚導彈
北韓前日發射至少二十五枚導彈，昨晨再發射三枚導彈。據報其中一枚可能是洲際彈道導彈（ICBM），另兩枚則為短程彈道導彈。日本一度向宮城縣、山形縣及新潟縣發佈避難警報，其後修正導彈沒有飛越日本領空。南韓軍...
2022-11-04
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必嘉坊‧迎匯首批最平458萬
恒基完成粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna銷售後，隨即推出紅磡必嘉坊系列項目第2期必嘉坊‧迎匯發售，首批推出56伙，折實平均呎價21238元，折實入場費458.82萬，項目將於今日起開放示範...
2022-11-04
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儲局加息0.75厘未見頂 港股隨外圍急挫487點
聯儲局加息0.75厘符合市場預期，惟主席鮑威爾表明未來將繼續加息，隔晚美股重挫，港股亦跟隨外圍低開349點，其後跌幅一度收窄，見15623點，惟不久後再度向下，低見15301點，最終以接近全日低位，報...
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加納神鋒磨劍世盃 畢爾包爆「基」
畢爾包前鋒恩拿基威廉斯在世界盃前全力谷起狀態，近三輪西甲兩次士哥。這名加納前鋒今晚西甲作客面對基羅納，為公以入球率畢爾包全力爭取聯賽連捷，為私就以強勢迎接卡塔爾決賽周，此子今仗肯定鬥志如虹，不妨以客勝...
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51歲再着黑絲怕被嫌老鬧「收皮」 江美儀爆林敏驄片場發脾氣玩匿埋
2017年江美儀於TVB劇集《親親我好媽》首做女一，點知搞到滿城風雨，是非不絕。相隔5年，江美儀終憑台慶劇《下流上車族》得到反彈機會，劇集叫好叫座，更有望以大熱姿態衝激視后。江美儀帶住正能量拍此劇，最...
2022-11-04
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李一飄 - 成立暖化病害專組 刻不容緩｜社論
今年以來，西九龍爆發類鼻疽群組，累計三十四人染病，其中六人死亡，當局聯同傳染病專家連日追查，終有發現，懷疑氣候暖化，有利土壤中的類鼻疽菌生長，在一個配水庫周邊泥土發現該菌，但沒有證據經食水輸往重災區的...
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仲達 - 一鳴驚人 英雄豪邁｜頭號目標
早前在一些飯局中，有馬主朋友展示一些外地PP的試閘影片，詢問大家意見。從試閘中所見，該馬主朋友已購入的馬，無論跑姿和走勢都相當純熟，末段受騎之下也追得接近，所以普遍獲好評。筆者從沒參與過買馬，也沒給過...
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