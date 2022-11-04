海關周內檢獲5100公斤大閘蟹

秋風起，大閘蟹當造季節又到，但要慎防來歷不明的大閘蟹。海關指過去一星期在文錦渡管制站共檢獲五千一百公斤大閘蟹，均沒附有出口地當局簽發的衞生證明書。



海關上周起在各管制站展開聯合行動，其中文錦渡管制站共檢獲五千一百公斤沒有出口地當局簽發的衞生證明書的大閘蟹，不符合有關介貝類水產動物售賣許可證的條款規定；又表示會繼續嚴守防線，堵截無衞生證明書的食品流入本港。海關近日又與食物安全中心聯合巡查市內售賣大閘蟹的商舖，並進行合規推廣。