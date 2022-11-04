﻿假學術網「啟靈」吸客﻿ ﻿扮科普販售「毒郵票」﻿

■有組織在Telegram出售毒品，更註明LSD適合經驗尚淺的「新手」。

近年社交平台出現一些聲稱是「啟靈學會」，標榜「平台只作科普及學術討論用途」、「致力提供用藥減害資訊」的專頁，介紹各種「啟靈物質」，看似是學術討論網站，惟進一步加入學會「群組」即見「真章」，實情是販賣毒品。《星島日報》揭發有不法份子以「啟靈」作招徠，公然在網上買賣俗稱「毒郵票」的迷幻劑麥角酸二乙酰胺（LSD），更配上化學結構圖，疑似製作科普假象引人入局。有青年機構擔心相關手法會令更多年輕人誤墮陷阱。有專頁宣稱服食「啟靈物質」和「精神活性物質」後，可獲得更深刻的見解和精神體驗，探索人類身心，希望「以科學、靈性及藝術等不同層面」，探討該等物質「如何對人類文明產生正面影響」，更在其中配上化學結構圖，加強說服力，實際卻是掩飾售賣毒品的真相。記者輕易搜尋到該組織在通訊程式Telegram中設立的買賣群組，當中各種毒品相片和價錢列表一覽無遺，管理員不時更新價格和存貨量，並仔細說明各產品的不同之處，更揚言某款「毒郵票」在「視覺、意識、天人合一感、舒適度、娛樂性都非常平均」、「適合靈修者」等，更有售價逾百元的「毒郵票」標明「限定一百張先到先得」，竟在不消數小時內全數沽清。通過該群組，記者更找到另一個銷售違禁品的群組，既賣「毒郵票」，也賣私煙。兩群組的共通點，均圖文並茂公然販毒，惟翻查群組建立日期，前者在二一年三月創立，後者更早於二○年十二月成立，期間不斷供應「新貨」。有「毒郵票」之稱的新興毒品，意指浸泡或塗上LSD（Lysergic Acid Diethylamide）的紙張，可分成細格，形狀貌似郵票，可以直接放在舌頭上或舌底吸食。據了解，LSD的藥力重，只需少許份量，即可令用家產生幻覺長達數小時。少許LSD 產生幻覺達數小時有曾服食LSD的人指，相信「同道中人」遠超上述數字，形容已經「融入生活」，因多數人只會相約熟悉的朋友，一同租用派對房間，或在個人處所服用，偶爾亦到偏僻的山邊或海邊，但LSD無味、無色，「不像大麻，走在路上經常會聞到！」該人士指服用LSD有既定「潛規則」，必須有人在旁陪伴，「陪伴者被稱為『Sitter』，外國有學歷要求，負責做精神指引，香港的只是做『保安』，確保服用者的人身安全。」過去本港執法部門多次針對毒品展開拘捕行動，根據資料，今年上半年有一百四十五名年齡介乎十歲至二十歲的青少年，因涉及嚴重毒品罪行被捕，情況令人憂慮。有近三十年經驗的前線社工John直言，毒販在推銷「軟性毒品」上噱頭多多，由早年狂野派對盛行時推出搖頭丸，至現時借靈修名義推銷LSD，部份青少年不知道自己在吸毒！香港青年協會曾調查本港社交媒體帖文，發現部份人以迷因圖片（meme）、非同質化代幣（NFT）等宣傳手法，美化毒品。對於有人利用科普知識包裝LSD買賣，該協會青年違法防治中心督導主任李少翠直言，「當然會讓青少年跌入陷阱！甚至有年輕人以為『靈遊』時有人陪伴就無害，全是錯誤的觀念！」用家將服食迷幻劑的體驗稱為旅程（Trip），並根據服食後出現的感覺和狀況分好壞，「Bad Trip（壞旅程）」指體驗者感到極度焦慮。精神科專科醫生黃穎勤指，LSD是迷幻劑，長期服用可致思覺失調。有藥劑師補充，LSD毒性比俗稱「K仔」的氯胺酮強三倍，過度服用會破壞中樞神經，嚴重可致死亡。