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全球人才競爭力 星洲續領先港

2022-11-04 列印
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二○二二年「全球城市人才競爭力指數」（Global Cities Talent Competitiveness Index）昨日公佈，美國的三藩市和波士頓分別高踞冠亞，第三位是瑞士日內瓦。亞洲則以第六位的新加坡排名最高，較去年升一位，也是唯一打入十大的亞洲城市；香港則全球排第二十一，較去年跌一位，亞洲排第二。

其他亞洲城市，台北排五十位，東京第六十四，上海八十三，北京九十一，深圳九十九。這項調查對各城市的監管、教育和對外開放程度等方面進行評估，衡量各地的人才競爭力。指數有六個主要評估指標，即城市賦能環境、人才吸引、人才培養、人才保留、以及全球知識技能。

新加坡在各項指標中，以城市賦能環境這指標得分最高，有八十六點五分，單以該項目計在各城市中稱冠。

香港較去年跌一位，但在城市賦能環境和人才吸引這兩項仍能打入十大，分別排第六（六十七點一分）和第八（六十四點五分）。
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