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七旬單車漢被的士猛撞死亡

2022-11-04 列印
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元朗昨早發生奪命車禍，一名七旬老翁踩單車橫越交通燈位時，被駛至的一輛的士猛撞，老翁被撞飛十米後倒臥路面，重創昏迷，送院搶救後不治。
  涉案的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，正被扣查。事發在元朗鳳池路與宏達路交界，涉事的士收掣不及，猛撞單車，單車漢被撞飛倒在十米外的地面。的士則衝前二十米始停下，的士車頭擋風玻璃爆裂，車頭凹陷，的士右尾胎壓住單車後輪。警方調查意外，經初步調查懷疑事主橫越馬路時未有依照交通燈號。
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