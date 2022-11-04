七旬單車漢被的士猛撞死亡

今年以來，西九龍爆發類鼻疽群組，累計三十四人染病，其中六人死亡，當局聯同傳染病專家連日追查，終有發現，懷疑氣候暖化，有利土壤中的類鼻疽菌生長，在一個配水庫周邊泥土發現該菌，但沒有證據經食水輸往重災區的...

2022-11-04