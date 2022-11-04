HIV=AIDS?愛滋非絕症更有藥物可預防

無論時代如何進步，不少人仍對後天免疫力缺乏症（愛滋病，AIDS）聞之色變，認定是一種絕症，又或者將人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒，HIV）與AIDS畫上等號，其實都是天大的謬誤。現時不但有藥物可控制HIV，更可預防AIDS，AIDS已不再是絕症的代名詞。



感染及傳染病科專科黃天祐醫生表示，坊間對AIDS最常見的一個謬誤，便是認為感染了HIV即患上AIDS。「HIV不會直接引起病症，但這病毒會破壞一種名為CD4淋巴細胞的白血球，削弱感染者免疫系統和自行修補傷患的能力，以致無法抵抗不同種類的感染及癌症侵襲，並進一步令感染者發病轉為AIDS病人。」



嬰兒受感染一年死亡率達33%



黃天祐醫生指出，感染HIV後若一直沒得到正確治療，其中約5成感染者的免疫系統損害會愈來愈嚴重，平均在10年內演變成AIDS，並有機會感染一系列機會性感染及併發症如結核病、肺囊蟲肺炎和真菌感染等；若嬰兒受到HIV感染，一年內死亡率可達33%。「現時雖然仍未有藥物能完全消除HIV，但若定時食藥，仍可以將病毒量控制於十分低的水平，將感染者壽命大幅延長。」



另外，預防勝於治療是鐵定的道理，根據HIV的感染途徑仍有方法預防。黃天祐醫生解釋，HIV感染者的體液如血液、精液（包括射精前的分泌）、陰道分泌物均含有大量病毒，可透過不同途徑傳播，包括性接觸（同性/異性）、血液接觸（例如與他人共用針筒針咀注射毒品）、母嬰傳播，當中約八成經由性接觸傳播。



因此，保持個人衞生、拒絕毒品/不安全性行為、小心處理血液/體液或污染物品、懷孕婦女接受產前測試，均是預防HIV感染的方法；假若懷疑自己感染HIV，應立即求醫並做抗體/抗原測試以爭取盡早接受治療。



事後丸預防感染成效逾90%



另外，黃天祐醫生稱現時已有藥物可預防AIDS，包括暴露前預防性投藥（PrEP，又稱事前丸）及暴露後預防性投藥（PEP，又稱事後丸）。PrEP只適用於非HIV感染者，服用人士須按照醫生指示服用藥物，達致預防HIV感染效果，由於PrEP原是一種用來治療HIV感染的藥物，服用前必須進行HIV及肝腎功能檢測，排除因為已受感染後服用，而對及後治療產生抗藥性的風險。



至於PEP，其療程目的是減低高危性行為或共用注射針頭後感染HIV的風險，須在高危性行為後72小時內根據醫生指示開始服用，經過28日定時定量服藥，成效能達90%以上，愈早開始療程阻斷機會愈大。