2.4萬人入場 「盛裝」打氣 七欖回歸准暢飲 球迷：氣氛重燃

■港隊（藍衫）惡鬥上屆系列賽冠軍澳洲，惜在奮戰下落敗。

■主辦方獲政府「開綠燈」可場內飲食，不少球迷暢飲啤酒。

闊別三年的香港國際七人欖球賽終回歸，昨日起一連三日在大球場舉行，首日便有逾二萬四千人入場。現場氣氛熾熱，不少觀眾「盛裝」打扮入場，有球迷認為氣氛「返來了」。而主辦方獲政府「開綠燈」可場內飲食，不少球迷暢飲啤酒，享受熱狗。酒吧業亦指七欖效應加上取消營業時間限制，整體訂座較以往多三成。七欖首個比賽日昨午揭幕，陸續有球迷入場，現場氣氛高漲，售賣小食、酒類及紀念品的攤檔大排長龍。雖然按規定，觀眾在沒有飲食時須佩戴口罩，但比賽開始後，部份觀眾脫下口罩歡呼及交談。有以往多次入場的球迷認為氣氛「返來了」。香港金融科技周昨閉幕，適逢七欖開鑼，財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨亦與嘉賓一起觀賞賽事。有首次入場的法國球迷指已經預備好三日都入場狂飲，又指希望下年邀請在法國的朋友來港觀賞賽事。有南非旅客專程來港觀賽，因不知「0+3」安排，仍持黃碼而慘吃「閉門羹」，感到十分失望。酒吧訂座增三成入夜後入場人數明顯增多，而昨晚的壓軸戰為跌入「死亡之組」的港隊惡鬥上屆系列賽冠軍澳洲，現場氣氛到達頂點，不少港人都「撐自己人」，打氣聲震耳欲聾，可惜港隊奮戰下落敗，今日將對陣十一屆香港站銀盃得主紐西蘭及七欖傳統勁旅薩摩亞。行政會議召集人葉劉淑儀認為七欖有約二萬六千人在大球場聚集，並在場內飲食，認為本港在七欖後若沒有出現大規模感染，便有條件再放寬防疫限制。行政長官李家超亦指不同盛事接踵而來，香港會不斷活起來、動起來。香港酒吧業協會主席錢雋永接受本報查詢表示，本周末為政府取消營業時間限制的首個周末，加上七欖刺激，酒吧整體訂座較以往多三成。他又預計七欖能帶旺港島區一帶酒吧，包括銅鑼灣、灣仔、中環，預計他們生意能有近兩成增長。