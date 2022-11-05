外賣員帳號外借 2男涉斂財被捕

兩名男子提供外賣員帳號予非法勞工使用，並拆帳獲利，昨被入境處拘捕。



入境處特遣隊副指揮官伍至朗指入境處向該類平台了解，獲悉外賣員需以香港身份證實名登記，成功註冊外賣員帳號。而行動中涉案的兩名港人，初步相信先在外賣平台註冊帳號成為外賣員，再轉售或租借予在香港不能合法受僱人士使用。調查顯示，薪酬會由帳號持有人及非法勞工分帳。



昨日被捕的兩人，分別為十九歲本地男子及四十六歲南亞裔持身份證的香港居民，涉嫌協助及教唆非法勞工從事僱傭工作，伍至朗指，帳號持有人與非法勞工的拆帳方式仍在調查中，暫未有資料顯示屬集團式經營。