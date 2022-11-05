恒大前高層陳奮甩企圖強姦罪

恒大集團香港公司前常務副總經理陳奮（圖），涉嫌於去年三月企圖強姦一名女子。他被控一項企圖強姦罪，案件昨於高等法院提訊。由於女事主因其精神狀態，拒絕談及痛苦及悲傷的情況，故沒有能力作供，控方決定不提證供起訴陳奮，法官撤銷陳的罪名。



張慧玲法官指要求雙方以書面形式提交陳詞，結果或將以非公開的書面判詞處理。