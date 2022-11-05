■國際航班復常將分為三個階段。

內地在抗疫戰上堅持動態清零，彭博社昨日引述匿名知情人士報道指，內地正研擬取消因新冠疫情而設置的國際客運航班「熔斷機制」。該知情人士透露，國務院今年中曾要求民航局及相關部委，按照國際航班分三階段正常化的目標推進工作，取消航班「熔斷機制」就是第二步。報道又指，內地朝通航正常化前進的第一步，是增加入境國際航班數量。民航局曾說，今年十月至明年三月底，內地的國際客運航班將比去年同期增加逾一倍；東航和南航等中國航空公司都已表示，打算增加國際航班數量。至於第三步，是讓民航業國際航班數量逐步恢復至疫情前的水平。中國外交部發言人趙立堅昨日指不知道媒體的報道，但強調中國的防疫政策是一致和明確。