港新增4516確診 發現７宗XBB個案

亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos）面臨一項民事訴訟，被指對管家們提供苛刻的工作環境，以及違反種族條例等。根據西雅圖金縣高等法院的文件指出，貝索斯及兩間負責管理其物業的公司被列為這宗民事訴訟的被...

2022-11-05