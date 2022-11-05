港新增4516確診 發現７宗XBB個案

變異病毒方面，當局分別新發現三宗及四宗XBB本地及輸入個案；三個本地XBB個案涉二男一女，年齡介乎二十七至六十四歲，三人均居於油尖旺區，當中只有一人完成接種三劑新冠疫苗。
院舍方面，四間安老及殘疾院舍出現感染個案，涉六名院友，另有十三名院友被列為密切接觸者，須隔離檢疫。
另外，四百三十二所學校新呈報六百四十三宗確診個案，其中十一所學校、共十二班須停課一周。
闊別三年的香港國際七人欖球賽終回歸，昨日起一連三日在大球場舉行，首日便有逾二萬四千人入場。現場氣氛熾熱，不少觀眾「盛裝」打扮入場，有球迷認為氣氛「返來了」。而主辦方獲政府「開綠燈」可場內飲食，不少球迷...
2022-11-05
德國總理朔爾茨昨抵京，展開任內第一次對中國的正式訪問。國家主席習近平和國務院總理李克強先後會面朔爾茨。習近平在人民大會堂會見朔爾茨，強調中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平...
2022-11-05
亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos）面臨一項民事訴訟，被指對管家們提供苛刻的工作環境，以及違反種族條例等。根據西雅圖金縣高等法院的文件指出，貝索斯及兩間負責管理其物業的公司被列為這宗民事訴訟的被...
2022-11-05
一手推售節奏加快，恒基紅磡必嘉坊．迎匯日前公佈首張價單，首批56伙，提供最高10%折扣，折實平均呎價21238元，入場價458.82萬起，即時開放示範單位予公衆參觀，預計本月銷售。恒基物業代理有限公司...
2022-11-05
市傳美國審計官員提前完成對中資公司首輪現場審計工作，刺激大市造好。恒指昨日高開103點後升幅逐漸擴大，並重上16000點關口，高見16513點，升1174點。尾市升幅收窄，恒指全日升821點，收報16...
2022-11-05
今季阿根廷射手祖利安艾華利斯加盟曼城後，雖被同為新兵前鋒的夏蘭特蓋過風頭，但隨着後者近期因傷缺陣，艾華利斯擔正踢出表現，領隊哥迪奧拿亦直言滿意。今晚英超曼城主場對實力低一班的富咸，艾華利斯勢在夏蘭特復...
2022-11-05
MIRROR成員江𤒹生（AK）、邱傲然（Tiger）昨日現身新劇《打天下2》開鏡拜神，是兩人自7月演唱會嚴重意外後首次公開露面。AK坦言睡眠不好、胃口也差，腰圍瘦了兩吋，因此被劇組提醒不要再瘦。被問是...
2022-11-05
美國聯邦最高法院最近在審理關於美國大學的所謂「平權招生政策」訴訟時，大部份法官都傾向杜絕這種事情。還好。本來一個學生能不能考上大學，只要看他的考試成績，但就有好事之徒，借反種族歧視為名，搞出了「平權招...
2022-11-05
早前在一些飯局中，有馬主朋友展示一些外地PP的試閘影片，詢問大家意見。從試閘中所見，該馬主朋友已購入的馬，無論跑姿和走勢都相當純熟，末段受騎之下也追得接近，所以普遍獲好評。筆者從沒參與過買馬，也沒給過...
2022-11-02