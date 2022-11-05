任睇No.1
  • 22º
  • 78%
  • 2022年11月5日 星期六
熱門： 萬聖節尼格人踩人富士康曼聯

日報新聞 > 港聞

港新增4516確診 發現７宗XBB個案

2022-11-05 列印
Previous Next

本港疫情數字稍微回落，單日新增四千五百一十六宗陽性個案，輸入個案佔三百五十六宗，多十一名確診患者離世。

變異病毒方面，當局分別新發現三宗及四宗XBB本地及輸入個案；三個本地XBB個案涉二男一女，年齡介乎二十七至六十四歲，三人均居於油尖旺區，當中只有一人完成接種三劑新冠疫苗。

院舍方面，四間安老及殘疾院舍出現感染個案，涉六名院友，另有十三名院友被列為密切接觸者，須隔離檢疫。

另外，四百三十二所學校新呈報六百四十三宗確診個案，其中十一所學校、共十二班須停課一周。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
升中選校天書 2023-24
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd