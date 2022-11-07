平台一周30多人中招 網騙黨假尋失物 密密呃車馬費

■陳小姐先後三次入數到騙徒的八達通銀包帳戶。

■David說沒有平安卡便不能開工，所以心急尋回銀包。

■遺失銀包後，David立即在社交平台出帖尋找失物。

■facebook上有多個尋找失物專頁。

騙徒手法百變，防不勝防。有不法份子覷準社交平台上的尋找失物專頁，扮好心聯絡失主，致電訛稱拾到其失物，要求先轉帳數百元車馬費送還，失主不防，付款後騙徒即失聯，才知被騙。有苦主不甘被騙，成立群組討論事件，估計一星期內就有三十多人中招。社交平台facebook有多個尋找失物的專頁，成員都發揮互助精神，當中較為熱門的「香港失物認領」，有一萬七千名成員，而「的士乘客遺失物件~互助找尋失物」有六千五百多成員，另一個「拾遺不味/失物認領」亦有四千一百多位成員。不少大頭蝦網民在公眾地方遺下物品後，都會在這些專頁出帖，詳列遺失的東西、時間地點和聯絡電話，並註明有酬勞，希望尋回失物。不過，這些資料引起騙徒垂涎，他們連數年前的帖子也不放過。三年前舊帖 尋物女子亦上當受害人陳小姐三年前由元朗乘的士往荃灣，匆忙下車，遺下隨身背囊，「背囊內有一部新買的iphone和三隻戒子，共值約兩萬多元。」其後，她上多個尋找失物專頁出帖，標明有五千元酬勞，「部手機買了九千多元，只用了兩星期。三隻戒子很有紀念價值，希望執到的人不要拿去賣。」但一直沒有消息。上月尾清晨五時多，一名男子致電陳，聲稱他是當年接載她的的士司機，執到其失物後一直保管，「他說，之前看到我的帖子，因為去了外國一段時間，回來後忙於開工，現在才聯絡我。」事隔三年，兩人商討後，對方答應只收取二千二百元酬勞，「他說，試過送還失物，物主取回東西後反口不給報酬，連油費也賠掉，所以要我先轉帳五百元給他。」陳沒有網上戶口，該男子逐要求她到便利店，入錢到一個八達通錢包帳戶，「都想取回戒子，就立即到便利店入數。」之後，男子先後以未交車租為由要陳付清尾數，「第二次要入七百，最後一次入一千。」錢全付後，對方即失蹤，「這騙徒很古惑，趁我睡覺時打電話來，意識迷糊下，好易上當。」她即日報警求助。地盤工被騙600元茶錢另一苦主David，上月二十六日傍晚在地盤收工後，由沙田圍乘港鐵到土瓜灣，「回家後發現銀包不見了，一定是途中遺失，最慘是平安卡不見了，就不能入地盤開工。」第二天，David在多個遺失專頁出帖，希望拾到銀包的人聯絡他，「出帖後三小時，一名自稱做的士司機的男子來電，聲稱執了我的銀包，如有六百元『茶錢』，便將銀包送回來。」David轉帳二百元作訂金後，對方又要求再轉多六百元給他，「我說見面立即給他一千元，他不接受。又說銀包放在車尾箱，死也不肯拍照證明，我當然不肯再過數。」之後男子失去聯絡，David覺得騙徒是以帖子資料去招搖撞騙。由於愈來愈多人中招，有苦主成立群組討論事件，「現在群組已有二十多名苦主，若計埋未入群的，一星期內大約有三十多人中招。」創立群組的Johnny表示，由於騙徒多數只呃數百元，加上摸透事主急於尋回失物，所以成功率極高，「對比過多名苦主電話錄音，肯定是同一人所為。」警方回覆稱，元朗警署於十月三十一日接獲一名女子報案，指早前於一個網上社交平台發佈帖文尋找失物，其後接獲一名男子來電，聲稱拾獲失物並要求先付款後交還。當報案人將款項轉帳至一銀行戶口後，報案人未能聯絡上該男子，懷疑受騙，遂報警求助。案件暫列「以欺騙手段取得財產」，交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。