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南非球迷「黃變藍」　獲邀入場睇賽事

2022-11-07 列印
■Renier及友人安心出行轉藍碼後，終可入場觀戰。
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上周五七欖首日，從南非遠道而來的球迷Renier與朋友手持「黃碼」，不符檢疫要求，遭拒入場。欖球總會主動聯絡Renier，在他轉回「藍碼」時安排包廂招待。Renier昨天指，對欖總安排感到開心，開心地說︰「會隨時回來香港」。

昨日轉為「藍碼」的Renier指，欖總總裁麥偉彬親自聯絡他，詢問他何時轉「藍碼」，希望為他提供包廂觀賽，並為他首兩天賽事門票退款。昨日如願入場的他指，即使看一日賽事，亦很高興，並向傳媒展示「藍碼」及掛在頸上的貴賓證，終於可以邊喝啤酒邊看球賽。被問到會否再來香港，早前指「短期內不會再來港」的Renier大改口風，形容自己「會隨時回來香港」。　

欖總回覆傳媒查詢時表示，七欖首日有九人因持黃碼被拒入場，欖總會安排退回第一日及第二日的門票費用。
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