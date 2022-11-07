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熱門： 七人欖球賽安樂工程人踩人草間彌生北韓

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2022-11-07 列印
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國際香港七人欖球賽圓滿舉行，行政長官李家超昨天在fb專頁上載一張相，一個欖球放在公園草地上，背景是政府總部，最特別是欖球上寫上最顯眼的「香港」兩個大字，還有港九新界各區的名稱，大有全港上下齊心合力，復辦盛事，讓香港躍動起來。
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