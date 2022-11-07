消防學院開放日萬三人入場

消防及救護學院開放日昨日舉行，節目除消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、攤位遊戲、投考體驗區外，更有訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示和消防工作犬示範。另外，消防處亦派人在場介紹最新的滅火機械人及無人機系統，預計全日有一萬三千人入場。



另外，消防處處長楊恩健指，消防隊長職位約有一成空缺，估計是由於體能測試合格率只有五成，令招聘有困難，處方日後會加開特別體能體驗日，並派員到大專院校講解，希望吸引年輕人投身消防工作。