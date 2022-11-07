基金會倡開發多媒體教材 支援學校「一國兩制」教育

政府致力加強中小學國民及國家安全教育，善德基金會聯同校長團體在九月中展開問卷調查，訪問了逾二百名教師，結果發現有五成六人認為國安教育欠缺相關教學資源，各有四成半人認為教師未掌握相關教材及校本課程編排不易。



即使有近半受訪教師認同《香港國安法》實施後，學校推行「一國兩制」教育更容易，但對於學校推行「一國兩制」教育成效，認為成效良好者不足三成，四成六人只評價「成效一般」。



善德基金會建議，加強「一國兩制」教育的專業支援，開發多媒體互動教材，並建構教材庫，把國家領導人相關講話、有關機關相關文件，轉化為教師可即時使用的教材套，並為教師設立電話或上網「問功課」系統，為教師解答《憲法》、《基本法》及《香港國安法》等的疑問。