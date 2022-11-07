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3車夾停 刀錘8煞狂斬司機

2022-11-07 列印
■遇襲事主事後負傷駕車至燒烤場向友人求助。
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昨日凌晨四時許，一名三十七歲姓陳男子相約友人在元朗大旗嶺一燒烤場見面，他駕私家車途經大棠路近大棠村牌坊時，遭三輛私家車夾擊截停，八名分持刀錘大漢擊毀私家車及亂刀斬傷事主，傷人後逃去。事主負傷駕車至燒烤場，向友人求助，其面、手和胸口受傷，由友人陪同到博愛醫院求醫及報警。警方正追緝八名兇徒歸案，不排除血案與尋仇或利益糾紛有關。
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