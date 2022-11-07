林定國：暫不會為23條立法定「死線」

《施政報告》說明會推動廿三條立法準備。律政司司長林定國對傳媒談及立法的工作時，舉例指眾籌活動若無規管，有可能涉及洗黑錢活動，影響香港的金融運作，如反修例示威眾籌平台「星火同盟」，就被指控利用平台洗黑錢，充公約七千萬存款；另外，沒有安全的網絡環境，線上或會出現煽動信息，不但影響社會，市民亦難有正常生活。至於廿三條的立法時間表，林司長重申現階段不會為立法工作定下「死線」，並會在適合的時間立法。