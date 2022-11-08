寵物店遮「邪門」招牌安撫村民

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錦田祠堂村「唐孫女寵物店」招牌惹風波，淺藍色字體在晚間打上白燈光，被村民質疑似「殯儀館靈堂」，近期有村民病重甚至去世，村民不滿，張貼公開信，斥招牌破壞風水，引起網上熱議。祠堂村村長鄧永南指，寵物店老闆娘主動接觸他，以膠布遮擋白光燈，並承諾會更改招牌字體顏色，讓村民安心。鄧永南說，村民早前投訴過「唐孫女寵物店」，老闆娘曾答應更改設計，但其後不了了之。而平時老闆娘不在店內，有村民按捺不住，在村內貼出公開信，表達不滿。被責似靈堂 村民病重死亡他形容，招牌上的淺藍字加上周圍白色波波燈，驟眼看以為是殯儀館靈堂。他透露，有本身「好好中氣」但住近寵物店的村民，在該店使用這個招牌後猝逝，惹起村民關注。但他指，老闆娘已主動聯絡他，交談氣氛良好，店方先遮去部份波波燈，稍後再作更改。寵物店負責人回覆查詢說，已與村民商討及協調，將更改顏色，而村民亦對改動建議感滿意。