掙脫約束衣狂毆2護士 聯合醫院確診男被捕

一名有暴力傾向的男新冠病人，在聯合醫院隔離病房接受治療期間，突掙脫約束衣，衝出病房狂打兩名女護士，事後被其他醫護人員制服，警方接報到場拘捕施襲者。事後兩名遇襲護士頭手受傷，據知需要縫針處理。



打人者，五十五歲，姓蘇，報稱為建築工人，過往沒有精神病記錄。他在隔離病房接受治療期間，一直表現有暴力意圖，被安排穿著緊身衣，並固定在牀上。



至前日凌晨一時許，男患者突然掙脫約束，衝出病房，追打在櫃枱的當值護士，更抓住其頭部撞向門框，令她摔倒在地。另一名當值護士聽到呼救聲，上前拉開疑犯，同受襲擊。多名醫護人員趕到，合力制服疑犯並報警。警方以涉嫌傷人拘捕該名男患者。