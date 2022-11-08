放寬訪港旅團救旅遊業 黃碼可入食肆主題公園

■「黃碼」團友可到指定食肆及博物館。

疫情三年，本港踏上復常路。港府昨日「開綠燈」，准許黃碼旅客「團進團出」，可以到指定食肆中「分隔區域」用膳，亦可進入主題樂園、博物館及寺廟等指點景點。旅議會歡迎新安排，可給前線員工更多工作機會，但預計短期內不會有太多旅客訪港；有餐飲業則指，「團進團出」有助香港重奪「美食之都」的美譽。新安排下，持牌旅行社只要事先向旅議會登記相關旅行團的行程，「黃碼」團友就能進入主題公園、博物館和寺廟等指定景點，亦可進入符合特別防疫要求的指定食肆中「分隔區域」用膳。團友期間必須使用「安心出行」，且符合「疫苗通行證」的要求，而工作人員在接待旅客期間亦要全程佩戴口罩，措施細節有望下周出台。港府解釋，新措施可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供更有利的營運空間。同時，政府正探討是否可在平衡疫情風險下，容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，在抵港後接受較少核酸檢測，及在行程期間每天接受快測。旅議會：「0+0」中途站旅遊業議會主席徐王美倫形容新安排是「0+0」之前的「中途站」，讓旅行社增加營運空間，為前線員工帶來工作機會。徐王說，旅行團可到的景點包括兩個主題樂園、M+博物館、天壇大佛等；用膳方面，食肆會劃出包廂供團友用餐，確保確保與本地客人完全分開。她續說，預計實施初期不會有太多旅行團訪港，主要以東南亞旅客為主，每團不多於二十人，每天不超過一百人來港。業界冀挽「美食之都」美譽旅遊界立法會議員姚柏良說，新安排為入境遊帶來突破，認為有助旅行社趕及聖誕節的旺季，但業界復甦之路仍然非常漫長，期望政府扶持業界，並協助業界開拓更大的營運空間。餐務管理協會主席梁振華則表示，食肆會安排「分隔區域」讓團友用膳，細節會再與旅遊界商討，期望可挽回香港「美食之都」的美譽。