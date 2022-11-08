黑衣人放火燒車「惹火上身」

放火狂徒燒車，「惹火上身」。天水圍天盛苑停車場上月二十六日晚發生縱火燒車案，一輛私家車焚毀，停泊在附近的兩輛私家車亦被波及。及至昨日，網上瘋傳一條短片，一名黑衣人走向私家車放火，企圖令火勢加劇，但不慎令自己雙腳起火，相當狼狽，他雙腳狂踩地面，才弄熄火舌。黑衣人其後再向涉事私家車潑易燃液，令火勢更猛烈，而他逃走期間，亦四處留下火種。