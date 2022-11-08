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海事處今打撈啟豐二號

2022-11-08 列印
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保釣行動委員會接獲海事處通知指，已沉沒的保釣船啟豐二號會在昨日及今日打撈。主席陳裕南表示，昨日中午仍未見吊船到達，又言期望取回部份在船上的紀念品，又指船主羅堪就已破產，因此啟豐二號被吊起後，將交由政府處理。

陳裕南強調，雖然保釣船已沉沒，但委員會會繼續進行保釣行動，有需要的話，會集資再出海，但承認現時在香港眾籌有困難。
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