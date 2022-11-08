張宇人倡供「線人費」 助打擊濫用公屋

立法會房屋事務委員會召開會議，自由黨李鎮強關注公屋被濫用問題，他形容現時有人將公屋分租、轉租、丟空甚至轉為貨倉，亦有人隱瞞在內地或海外的資產，問當局應如何跟進。自由黨張宇人則指，如有人濫用公屋，屋邨管理員沒可能不知道，強調只要仿效警方「出啲線人費」，鼓勵管理員及鄰居舉報，形容「出呢個（線人費）我諗好多人會講畀你聽」。他亦建議加重濫用公屋的罰則，以騰出更多單位，縮短輪候上樓的時間。



房屋局局長何永賢回應指，當局會持續試用不同方法，打擊濫用公屋的問題，又形容指管理員是署方「知道資料嘅線索」。她強調，政府會繼續以「三年上樓」承諾為目標，強調未來十年公屋供應充足，加上簡約公屋及過渡性房屋，相信十年內不再存在惡劣劏房。



