葉劉倡再吸資本投資移民入境

疫情重創本港經濟，立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀建議政府，重新推出性質類似投資移民的「資本投資者入境計劃」，拯救低迷的經濟。



官員昨天出席立法會財經事務委員會會議，簡介《施政報告》政策。葉劉指，〇三年沙士重創本港經濟，當時政府首次推出「資本投資者入境計劃」，讓有意把不少於六百五十萬元資金投資於香港，但又不會在香港參與經營任何業務的人士來港居留，計劃其後在二○一五年暫停。葉劉建議，政府如果重新推行有關政策，可考慮設限制，如規定投資者購買指定價格以上的物業，或是投資指定項目等，避免炒風重燃。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，有關計劃值得研究，以進一步吸納人才和企業來港。