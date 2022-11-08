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謝展寰：發展和保育無衝突

2022-11-08 列印
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環境諮詢委員會昨日討論《施政報告》，主席黃遠輝關注政府的北部都會區發展計劃中，會如何平衡保育和發展。環境及生態局長謝展寰（見圖）表示，發展和保育並無衝突。

謝指，北部都會區中，會分別訂立須保育和發展的地方，兩者並無衝突。他又指，政府會積極保育，漁護署會研究不同保育模式，期望能保護物種和增加生物多樣性。
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