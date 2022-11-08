列支敦士登皇室珍品 故宮博物館周三起展出

香港故宮文化博物館周三起展出一百二十四件「列支敦士登皇室」收藏，是博物館以歐洲藝術名作為主題的首個大型展覽，包括油畫、版畫、掛氈、雕塑等藏品，講述十七世紀以來皇室收藏的關鍵事跡。香港故宮文化博物館表示，「列支敦士登皇室收藏名品」特別展覽，是博物館以歐洲藝術名作為主題的首個大型展覽，團隊從三萬多件皇室藏品中，挑選一百二十四件珍品展覽，包括油畫、版畫、掛氈、雕塑等。展覽會從周三起至明年二月二十日，成人票價一百二十元。香港故宮表示，今次是館方首個歐洲藝術名作的大型展覽，而「列支敦士登皇室」的收藏，是全球最重要、最大規模的私人藝術收藏之一。今次展品中最矚目的展品，包括十七世紀巴洛克時期的歐洲藝術巨匠彼得．保羅．魯本斯與安東尼．凡．戴克的經典畫作。其中戴克的《瑪利亞．德．塔西斯像》被稱為其女性肖像畫中的「巔峰之作」，畫中主角神態自若，其身上蕾絲領、絲袍、珍珠和駝鳥毛扇，質感富有層次。其另一作品《被釘十字架基督面前的聖方濟各（原畫殘塊）》，由列支敦士登現任親皇漢斯．亞當二世於去年成功購藏，並首次公開展出。訪客可從這些畫作中，了解歷代親皇的收藏趣味，亦可了解中國與歐洲在藝術和建築領域的交流。故宮博物館館長吳志華表示，今次展覽經費昂貴，但經費並非決定是否辦展的主要因素，他期望隨著防疫措施放寬，外地旅客可來港參觀，促進文化交流。