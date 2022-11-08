11月3個日子免費搭車船

市民本月有三個日子可免費乘搭公共交通。港鐵表示，將於本月二十日「長者日」，為長者提供免費乘車優惠，年滿六十五歲的長者八達通及樂悠卡持有人，將可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士優惠。合資格的長者當天拍卡，將不會被扣除車費。但今次優惠不適用於機場快線。如果乘搭東鐵線頭等，仍須支付頭等額外費用。



周生生亦宣佈，將於本月十日正式進駐海港城開設全港首間以海洋為主題的珠寶概念店，而為慶祝新店開幕，將於本月十一日邀請全港市民免費乘搭天星小輪，來往尖沙咀及灣仔。而御藥堂則指，為慶祝二十周年，將會在本月十五日請全港市民免費搭「叮叮」。