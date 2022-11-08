周生生亦宣佈，將於本月十日正式進駐海港城開設全港首間以海洋為主題的珠寶概念店，而為慶祝新店開幕，將於本月十一日邀請全港市民免費乘搭天星小輪，來往尖沙咀及灣仔。而御藥堂則指，為慶祝二十周年，將會在本月十五日請全港市民免費搭「叮叮」。
11月3個日子免費搭車船
周生生亦宣佈，將於本月十日正式進駐海港城開設全港首間以海洋為主題的珠寶概念店，而為慶祝新店開幕，將於本月十一日邀請全港市民免費乘搭天星小輪，來往尖沙咀及灣仔。而御藥堂則指，為慶祝二十周年，將會在本月十五日請全港市民免費搭「叮叮」。
寵物店遮「邪門」招牌安撫村民
錦田祠堂村「唐孫女寵物店」招牌惹風波，淺藍色字體在晚間打上白燈光，被村民質疑似「殯儀館靈堂」，近期有村民病重甚至去世，村民不滿，張貼公開信，斥招牌破壞風水，引起網上熱議。祠堂村村長鄧永南指，寵物店老闆...
2022-11-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
國務院白皮書︰
推動構建網絡空間命運共同體國新辦昨舉行《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書新聞發佈會。國家網信辦國際合作局局長祁小夏說，個別國家發起所謂的《互聯網未來宣言》，企圖將自己的標準強加於人，在互聯網領域以意...
2022-11-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
將採壓倒性軍事措施回應 北韓批美韓軍演公然挑釁
北韓上周發射超過三十枚導彈及出動過百架戰機，引發半島局勢升溫。朝中社昨報道有關軍方對軍事作戰的回顧。朝鮮人民軍總參謀部強調，將以持續、堅決和壓倒性的實際軍事措施，應對敵人的種種「反朝戰爭演習」。總參謀...
2022-11-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
澐璟擬周內公佈銷售部署
由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟，過去周末開放示範單位供公眾參觀，並取得不俗的人流，昨日加開2房及3房示範單位，預計有機會今周公佈銷售安排，月內進行首輪銷售。 澐璟昨日開放示範單位包括以...
2022-11-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
科網內房股齊發力 恒指低開高收434點
上周五美股連跌四日後反彈，中概股飆升。中國衛生部門官員周六重申堅持動態清零「不動搖」，內地昨日公佈上月進出口數據雖遜預期，仍無礙港股繼續反彈。恒指低開129點，曾跌180點，低見15980點，隨後買盤...
2022-11-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
施連斯基上陣三百場 助攻王好「玻」
波蘭中場施連斯基上仗代表拿玻里於各賽事上陣達三百場的里程碑，近日盛傳球會準備與他續簽新約。此子為答謝球會信任，今晚必傾全力助拿玻里主場大勝安玻里，將意甲連勝增至十場，讓球主客和讓兩球「主勝」穩如泰山。...
2022-11-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
喜見港產片票房創佳績 甄子丹歎戲如人生：有高有低 盡力做好
甄子丹昨日攜太太汪詩詩出席時尚籌款晚會，子丹離港拍戲長達一年，他透露正為新戲《天龍八部之喬峰傳》做後期工作，早前特別調配檔期陪太太和囝囝去羅馬旅行，完成工作即飛到羅馬會合家人；詩詩直言訂酒店時沒預老公...
2022-11-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 查找濫用公屋 釋出增流轉｜社論
《施政報告》在增加公營房屋範疇，着墨頗多，皆因近年輪候上樓的時間一再延長，等公屋等到頸都長，成為民生的大問題。新一屆政府團隊以加建公屋為重中之重的民生政策，《施政報告》的新猷，包括推出簡約公屋、以組件...
2022-11-08
- 李純恩 - 那年在坦桑尼亞｜好好過日子
- 陶傑 - 前首相無錢找數？｜油尖多士
- 盧永雄 - 國際調解院意義深遠｜巴士的點評
- 林月庭 - 藝術對話｜甘美人生
- KellyChu - 下載星島頭條App 送你美酒佳餚巡禮電子優惠券｜Executive日記
- KellyChu - 《星島頭條》APP送Stelatopia濕疹肌專用套裝｜Executive日記
- 林國誠 - 月掩天王星的功德｜五里山
- Cally - 半價買餐飲禮券再加美酒佳餚禮遇 Fashion Walk同Food Street食外國菜平上加平｜商界講呢啲
- Michael Chugani 褚簡寧 - Unfathomable｜又中又英
- 輪商精選 - 騰訊沽「27793」高槓桿｜窩輪熱炒特區
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
潘頓後上險勝騎師王 蘇偉賢三W做練馬師王 發財先鋒 贏婦女銀袋賽
昨日重頭戲肉是三級賽的婦女銀袋賽，結果由羅廄「發財先鋒」奪標，馬房另贏「添濼意」起孖，而前駒騎者蘇兆輝另贏東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，可惜騎師王仍不敵潘頓，對方勝出偉廄「醒目...
2022-11-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6