昨日重頭戲肉是三級賽的婦女銀袋賽，結果由羅廄「發財先鋒」奪標，馬房另贏「添濼意」起孖，而前駒騎者蘇兆輝另贏東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，可惜騎師王仍不敵潘頓，對方勝出偉廄「醒目...

2022-11-07