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美股中段升135點

2022-11-08 列印
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杜指中段報三二五三八點，升一百三十五點；納指則報一○四三四點，跌三十八點。滙控美國預託證券價格見四十三點四七港元，升零點四七港元；騰訊則見二百四十二點四八港元，跌二點九二港元。
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