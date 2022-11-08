警「犁庭掃穴」大反黑巡查拘20人

行動期間，警方共巡查七十六間娛樂場所，包括麻將館、酒吧、夜總會、卡拉OK場所、桌球館、桑拿浴室、遊戲機中心等，並搗破一個懷疑賭博場所，共拘捕二十人，包括十二名本地男子，六名本地女子及兩名內地女子，年齡介乎二十四至六十三歲，涉嫌傷人、刑事毁壞、公眾地方打鬥、販運危險藥物及經營賭博場所等，並向其中十四名涉嫌違反《預防及控制疾病規例》的人士發出定額罰款通知書。
警方重申，打擊三合會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊三合會活動及其收入來源。
錦田祠堂村「唐孫女寵物店」招牌惹風波，淺藍色字體在晚間打上白燈光，被村民質疑似「殯儀館靈堂」，近期有村民病重甚至去世，村民不滿，張貼公開信，斥招牌破壞風水，引起網上熱議。祠堂村村長鄧永南指，寵物店老闆...
2022-11-08
推動構建網絡空間命運共同體國新辦昨舉行《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書新聞發佈會。國家網信辦國際合作局局長祁小夏說，個別國家發起所謂的《互聯網未來宣言》，企圖將自己的標準強加於人，在互聯網領域以意...
2022-11-08
北韓上周發射超過三十枚導彈及出動過百架戰機，引發半島局勢升溫。朝中社昨報道有關軍方對軍事作戰的回顧。朝鮮人民軍總參謀部強調，將以持續、堅決和壓倒性的實際軍事措施，應對敵人的種種「反朝戰爭演習」。總參謀...
2022-11-08
由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟，過去周末開放示範單位供公眾參觀，並取得不俗的人流，昨日加開2房及3房示範單位，預計有機會今周公佈銷售安排，月內進行首輪銷售。 澐璟昨日開放示範單位包括以...
2022-11-08
上周五美股連跌四日後反彈，中概股飆升。中國衛生部門官員周六重申堅持動態清零「不動搖」，內地昨日公佈上月進出口數據雖遜預期，仍無礙港股繼續反彈。恒指低開129點，曾跌180點，低見15980點，隨後買盤...
2022-11-08
波蘭中場施連斯基上仗代表拿玻里於各賽事上陣達三百場的里程碑，近日盛傳球會準備與他續簽新約。此子為答謝球會信任，今晚必傾全力助拿玻里主場大勝安玻里，將意甲連勝增至十場，讓球主客和讓兩球「主勝」穩如泰山。...
2022-11-08
甄子丹昨日攜太太汪詩詩出席時尚籌款晚會，子丹離港拍戲長達一年，他透露正為新戲《天龍八部之喬峰傳》做後期工作，早前特別調配檔期陪太太和囝囝去羅馬旅行，完成工作即飛到羅馬會合家人；詩詩直言訂酒店時沒預老公...
2022-11-08
《施政報告》在增加公營房屋範疇，着墨頗多，皆因近年輪候上樓的時間一再延長，等公屋等到頸都長，成為民生的大問題。新一屆政府團隊以加建公屋為重中之重的民生政策，《施政報告》的新猷，包括推出簡約公屋、以組件...
2022-11-08
昨日重頭戲肉是三級賽的婦女銀袋賽，結果由羅廄「發財先鋒」奪標，馬房另贏「添濼意」起孖，而前駒騎者蘇兆輝另贏東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，可惜騎師王仍不敵潘頓，對方勝出偉廄「醒目...
2022-11-07