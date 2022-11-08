警「犁庭掃穴」大反黑巡查拘20人

警方前晚在全港多區展開行動代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，巡查逾七十間娛樂場所，行動中共拘捕十二男八女。



行動期間，警方共巡查七十六間娛樂場所，包括麻將館、酒吧、夜總會、卡拉OK場所、桌球館、桑拿浴室、遊戲機中心等，並搗破一個懷疑賭博場所，共拘捕二十人，包括十二名本地男子，六名本地女子及兩名內地女子，年齡介乎二十四至六十三歲，涉嫌傷人、刑事毁壞、公眾地方打鬥、販運危險藥物及經營賭博場所等，並向其中十四名涉嫌違反《預防及控制疾病規例》的人士發出定額罰款通知書。



警方重申，打擊三合會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊三合會活動及其收入來源。