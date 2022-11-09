1日2奪命工業意外 鋼筋如雨墜擊頭 地盤工慘死遺妻女

尖沙咀一個地盤約二十支鋼筋昨日從高處飛墜，一名四十多歲男工人走避不及頭部重創，一度被埋在鋼筋堆中，救出後昏迷，送院搶救後不治，遺下妻女。相隔約三小時，大埔林村一名工人維修一部壓路機，頭臚被壓，遺下妻子和四名年幼子女。



奪命工業意外發生於尖沙咀亞士厘道二十一至二十七號的建築地盤，昨午十二時三十一分，約二十支鋼筋突然從地盤一樓高處墜下，一名四十三歲姓黃工人走避不及，頭部被擊中，陷入昏迷，並遭鋼筋堆壓住，動彈不得。工友見狀，報警求助。由於初時未能確認有多少工人被困，消防員出動坍塌搜救隊人員進入地盤搜救，醫管局亦派出醫療隊到場協助治理傷者。



約半小時後，消防員移開多條鋼筋，將工人救出，抬上救護車，期間醫護人員為工人做心外壓，抵達伊利沙伯醫院接受搶救，延至下午約一時三十分不治。警方經調查後，將案件列作「工業意外」，交由勞工處接手跟進調查。

工會指吊運時應圍封「清場」



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，工會接觸到死者家屬，得知他與太太育有一名十三歲女兒，強調會盡力提供協助。她對事故感到憤怒，形容若地盤事前能做好準備，例如繫穩索具、由持牌「叻㗎員」負責捆綁工作、吊運期間圍封「清場」，一定可避免意外發生。蕭又促請勞工處盡快調查事件，如發現有人違例，須盡快檢控。她要求承建商及僱主協助家屬處理死者後事，又建議在家屬取得工傷賠償前，資助其生活費。



勞福局局長孫玉菡對意外深感難過，強調勞工處已到場調查，並向涉事地盤發出「暫時停工通知書」，如發現違法行為，會嚴肅跟進，必要時作出檢控。他指，近年工業安全問題有所改善，但過去平均每年仍有二十宗致命工業意外，形容這是「政府的痛點」，會大幅提高職安健條例的罰則，現正交由立法會審議相關草案，期望議員加快通過。



據資料顯示，涉事項目由建灝地產集團負責，計劃發展成商業大廈，打造健康主題的醫療中心，並已命名為21 ASHLEY。工程於去年九月展開，預計明年三月竣工。